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В Екатеринбурге изменится схема движения трех автобусных маршрутов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 22:00 28 апреля по 12:00 1 мая изменится схема движения автобусных маршрутов № 53, 077 и 57А. Это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии на улице 2-й Новосибирской.
Автобусы направят в объезд по улицам 2-й Новосибирской – Умельцев – Городской – Чемпионов. Временно отменяются остановки «2-я Новосибирская» в оба направления, «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», переносится остановка «Чемпионов» в направлении от Ритейл-парка. Также вводятся остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская» и «поселок Совхозный».
Схема движения автобусных маршрутов с 22:00 28 апреля по 12:00 1 мая:
- автобус № 077: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Городская – Умельцев – 2-я Новосибирская – далее по маршрут;
- автобус № 53: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Городская – Умельцев – 2-я Новосибирская – далее по маршруту;
- автобус № 57А: Чемпионов – Городская – Умельцев – 2-я Новосибирская – Окружная – далее по маршруту.
Автобусы направят в объезд по улицам 2-й Новосибирской – Умельцев – Городской – Чемпионов. Временно отменяются остановки «2-я Новосибирская» в оба направления, «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», переносится остановка «Чемпионов» в направлении от Ритейл-парка. Также вводятся остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская» и «поселок Совхозный».
Схема движения автобусных маршрутов с 22:00 28 апреля по 12:00 1 мая:
- автобус № 077: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Городская – Умельцев – 2-я Новосибирская – далее по маршрут;
- автобус № 53: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Городская – Умельцев – 2-я Новосибирская – далее по маршруту;
- автобус № 57А: Чемпионов – Городская – Умельцев – 2-я Новосибирская – Окружная – далее по маршруту.
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