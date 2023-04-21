Свердловскую трассу перекрыли из-за сильного задымления



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На участке трассы Нижняя Синячиха – Ирбит перекрыли движение из-за лесного пожара и сильного задымления.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение перекрыто на участке с 31-го по 35-й километр. Сильное задымление снижает видимость дороге, в связи с чем проезд по участку стал небезопасным.На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС. Объехать участок можно по автодороге «Коптелово – Костино – Невьянское.