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Свердловскую трассу перекрыли из-за сильного задымления
Общество
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На участке трассы Нижняя Синячиха – Ирбит перекрыли движение из-за лесного пожара и сильного задымления.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение перекрыто на участке с 31-го по 35-й километр. Сильное задымление снижает видимость дороге, в связи с чем проезд по участку стал небезопасным.
На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС. Объехать участок можно по автодороге «Коптелово – Костино – Невьянское.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение перекрыто на участке с 31-го по 35-й километр. Сильное задымление снижает видимость дороге, в связи с чем проезд по участку стал небезопасным.
На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС. Объехать участок можно по автодороге «Коптелово – Костино – Невьянское.
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