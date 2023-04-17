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В Свердловской области с начала года 32 человека заболели корью
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала 2023 года лабораторно подтверждено уже 32 случая кори. С подозрением на корь под медицинским наблюдением находятся еще 13 человек.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья, они не были привиты от кори. Им оказывается медицинская помощь. После полного выздоровления заболевшие выписываются из стационаров.
На данный момент, с подозрением на корь госпитализированы 13 пациентов. У них взяли биоматериалы для проведения лабораторной диагностики.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья, они не были привиты от кори. Им оказывается медицинская помощь. После полного выздоровления заболевшие выписываются из стационаров.
На данный момент, с подозрением на корь госпитализированы 13 пациентов. У них взяли биоматериалы для проведения лабораторной диагностики.
«Специалисты управления Роспотребнадзора совместно с медработниками в каждом случае подозрения на корь незамедлительно разворачивают весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По месту жительства, учебы, работы заболевших проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых»,
– отметили в ведомстве.
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