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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский стал лауреатом Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Деловая репутация». Награждение проходило в Москве.Национальную премию учредили в 2008 году федеральная палата адвокатов РФ, фонд «Адвокатская инициатива» и общественные объединения адвокатов – Федеральный союз адвокатов России, Международный союз адвокатов, Ассоциация адвокатов России. Премия вручается в трех основных номинациях: «За честь и достоинство», «Триумф» и «Деловая репутация».Сергей Колосовский – первый адвокат из Свердловской области, который стал лауреатом в номинации «Деловая репутация».Адвокатский стаж Колосовского составляет 21 год. Он является членом свердловской адвокатской палаты. На церемонии награждения заявили, что Колосовский вместе со своей командой добился вынесения оправдательных приговоров по 20 уголовным делам.