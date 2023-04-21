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В суточный поход нон-стопом из Каменска-Уральского до Екатеринбурга двинулся походник
Общество
Фото: Владислав Постников
Небезызвестный среди походников уралец Михаил Лебёдкин решил устроить суточный поход. Сейчас он движется со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга.
Главная «фишка» данного мероприятия заключается в том, что походник планирует идти все 24 часа, не останавливаясь. Ни особой цели, ни какого-то расчёта выразить этим «заходом» некую идею у уральца нет. Он просто решил бросить себе самому такой вызов, проверить собственную выносливость и «проходимость».
Суточный поход Михаил Лебёдкин начал в середине дня с одной из улиц Каменска-Уральского. Финишировать надеется днём 25-го апреля в Екатеринбурге. Расстояние между двумя городами, к слову, около 100 километров. Среднестатистический человек способен преодолеть такое расстояние за 20 с лишним часов.
Главная «фишка» данного мероприятия заключается в том, что походник планирует идти все 24 часа, не останавливаясь. Ни особой цели, ни какого-то расчёта выразить этим «заходом» некую идею у уральца нет. Он просто решил бросить себе самому такой вызов, проверить собственную выносливость и «проходимость».
Суточный поход Михаил Лебёдкин начал в середине дня с одной из улиц Каменска-Уральского. Финишировать надеется днём 25-го апреля в Екатеринбурге. Расстояние между двумя городами, к слову, около 100 километров. Среднестатистический человек способен преодолеть такое расстояние за 20 с лишним часов.
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