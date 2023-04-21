В суточный поход нон-стопом из Каменска-Уральского до Екатеринбурга двинулся походник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Небезызвестный среди походников уралец Михаил Лебёдкин решил устроить суточный поход. Сейчас он движется со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга.Главная «фишка» данного мероприятия заключается в том, что походник планирует идти все 24 часа, не останавливаясь. Ни особой цели, ни какого-то расчёта выразить этим «заходом» некую идею у уральца нет. Он просто решил бросить себе самому такой вызов, проверить собственную выносливость и «проходимость».Суточный поход Михаил Лебёдкин начал в середине дня с одной из улиц Каменска-Уральского. Финишировать надеется днём 25-го апреля в Екатеринбурге. Расстояние между двумя городами, к слову, около 100 километров. Среднестатистический человек способен преодолеть такое расстояние за 20 с лишним часов.