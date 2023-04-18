Экологический проект из Екатеринбурга попал в финал всероссийского конкурса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Проект «Экопоходы» прошёл в финал Всероссийского конкурса «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил автор проекта, известный в Екатеринбурге гражданский активист Виктор Норкин.Прохождение в финал конкурса — это не победа, но большой шаг к ней. Для победы же предстоит ещё немало сделать, и в первую очередь — достойно защититься с ним, чтобы не потеряться на фоне других финалистов (а их — аж 300!). Чтобы понять масштаб конкурса и его значимость, достаточно указать, что организован он на «государевом» уровне, а 300 финалистов выбирались из числа около 100 тысяч заявителей.«Экопоходы» Виктора Норкина проходят в конкурсе в номинации «Экология моей страны». Защита его запланирована на 12-е мая.Напомним, Виктор Норкин своими «Экопоходами» совмещает полезное с полезным. Один уровень пользы, как и от любого похода, — размяться, подышать свежим воздухом, отдохнуть душой вдали от шума городов. Второй уровень пользы — получение новых знаний из уст Виктора Норкина, который участникам своих походов рассказывает о природе и истории тех краёв, по которым пролегает маршрут. Наконец, польза более глобальная — в экологической составляющей таких экскурсий: в местах, куда приходят «экопоходники», они устраивают уборку мусора и ликвидацию стихийных свалок. Последний на сегодняшний день «Экопоход» — в городок Верх-Нейвинск — состоялся в минувшую субботу, 22-го апреля.