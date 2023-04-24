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Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запустил платформу «Удивительные люди»

18.00 Понедельник, 24 апреля 2023
Общество
Фото: АиФ. Доброе сердце
Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запустил мотивационную образовательную платформу «Удивительные люди».

Проект призван познакомить с лучшими практиками работы НКО и обучить лидеров организаций общению с журналистами и построению личного бренда в медиа.

По словам врио директора, директора по стратегическому развитию благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Светланы Горбачевой, согласно многим опросам, большинство людей склонны приходить в благотворительность именно по приглашению близких знакомых или друзей.  

«Когда мы говорим про личный бренд, то говорим про значимость и лидерство конкретного человека, которому доверяют множество других людей. И здесь руководители НКО выступают лидерами, зачинателями добрых дел. 25 руководителей, которых мы выбрали для участия в проекте, из разных регионов и они занимаются разной тематикой, но у всех них есть очень хороший PR-потенциал», – подчеркнула Светлана Горбачева.


В ходе исследования эксперты фонда выяснили, что для 93,5% опрошенных личный бренд равен бренду организации. Но далеко не все респонденты владеют знаниями и навыками в построении личного бренда. Поэтому фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный курс.

«Он включит в себя 10 онлайн-занятий, на него зарегистрировалось уже порядка 300 участников из разных регионов, курс открыт для всех, но нацелен, в первую очередь, на руководителей и экспертов НКО», — добавляет Светлана Горбачева.


Первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и Факты» Марина Мишункина считает, что бескорыстная помощь и социальная ориентированность становятся важными трендами в обществе.

«Медиа, стоящие на передовой и чувствующие повестку, это отлично видят. Государство сегодня выделяет большие деньги для помощи представителям НКО, для развития просветительских, волонтерских и благотворительных проектов. И для того, чтобы в команду представителей и делателей этих добрых дел со стороны НКО присоединились новые партнеры, участники, и чтобы цепочка добра не оборвалась, и нужно каждому руководителю НКО формировать личный бренд, учиться взаимодействовать с топовыми СМИ и развивать собственные соцсети», — полагает Марина Мишункина.


Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева считает, что для региональных НКО никогда еще не было представлено столько возможностей, направленных как на получение финансовой поддержки на развитие проектов, так и на обучение и «прокачивание» различных профессиональных навыков и компетенций.
  
«В настоящее время, когда в информационном пространстве так много тревожных новостей, хочется, чтобы наши НКО, рассказывая о своей деятельности, разбавляли эту повестку, и люди могли читать добрые новости в СМИ и в соцсетях, на которые подписаны, вовлекаясь в работу фондов и некоммерческих организаций, вдохновлялись этими историями каждый день», — считает Наталья Алиева.


Амбассадорами проекта «Удивительные люди» стали 25 руководителей Нко из разных уголков России. НКО, которым руководит Анастасия Кнор, проводит «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Силами волонтеров на средства партнеров уже было восстановлено больше 160 домов в разных городах России.  Алина Контарева возглавляет Центра помощи многодетным семьям «МногоМама», который объединяет 135 тысяч многодетных семей из 89 регионов России. Елена Афрова, директор Центра реабилитации животных «Верность», рассказывает, что их организация началась с истории спасения — собака попала под поезд и несколько дней раненая лежала на железнодорожных путях. Тогда силами многих неравнодушных людей животное удалось довезти до ветклиники, где ей ампутировали хвост и одну лапу. Пока собака восстанавливалась, Елена начала искать ей новых хозяев, но случилось чудо и нашлись старые. Забирая своего питомца, они рыдали всей семьей. Оказалось, что пес оглох от старости. И, провожая хозяина на вокзале, не услышал приближающегося поезда.

«После этого случая осталось странное чувство: вроде бы, и люди откликнулись, и помогать животным готовы многие, но почему тогда ничего не меняется, почему животные все еще попадают на улицу? — говорит Елена. — Уже позже, когда официально была зарегистрирована наша НКО, пришло осознание — решить проблему можно только системно. Так мы потихоньку начали выходить на другой путь и внедрять в систему помощи бездомным животным, которую сейчас активно развиваем».


Полная видеоверсия трансляции с презентации проекта «Удивительные люди» доступна в сообществе пресс-центра «АиФ» в Вконтакте.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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18:40 Екатеринбургский кинотеатр «Заря» стал героем короткометражного фильма
18:00 Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запустил платформу «Удивительные люди»
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14:51 Иномарка сбила самокатчика возле станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге
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