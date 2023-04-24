Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запустил платформу «Удивительные люди»

«Когда мы говорим про личный бренд, то говорим про значимость и лидерство конкретного человека, которому доверяют множество других людей. И здесь руководители НКО выступают лидерами, зачинателями добрых дел. 25 руководителей, которых мы выбрали для участия в проекте, из разных регионов и они занимаются разной тематикой, но у всех них есть очень хороший PR-потенциал», – подчеркнула Светлана Горбачева.

«Он включит в себя 10 онлайн-занятий, на него зарегистрировалось уже порядка 300 участников из разных регионов, курс открыт для всех, но нацелен, в первую очередь, на руководителей и экспертов НКО», — добавляет Светлана Горбачева.

«Медиа, стоящие на передовой и чувствующие повестку, это отлично видят. Государство сегодня выделяет большие деньги для помощи представителям НКО, для развития просветительских, волонтерских и благотворительных проектов. И для того, чтобы в команду представителей и делателей этих добрых дел со стороны НКО присоединились новые партнеры, участники, и чтобы цепочка добра не оборвалась, и нужно каждому руководителю НКО формировать личный бренд, учиться взаимодействовать с топовыми СМИ и развивать собственные соцсети», — полагает Марина Мишункина.

«В настоящее время, когда в информационном пространстве так много тревожных новостей, хочется, чтобы наши НКО, рассказывая о своей деятельности, разбавляли эту повестку, и люди могли читать добрые новости в СМИ и в соцсетях, на которые подписаны, вовлекаясь в работу фондов и некоммерческих организаций, вдохновлялись этими историями каждый день», — считает Наталья Алиева.

«После этого случая осталось странное чувство: вроде бы, и люди откликнулись, и помогать животным готовы многие, но почему тогда ничего не меняется, почему животные все еще попадают на улицу? — говорит Елена. — Уже позже, когда официально была зарегистрирована наша НКО, пришло осознание — решить проблему можно только системно. Так мы потихоньку начали выходить на другой путь и внедрять в систему помощи бездомным животным, которую сейчас активно развиваем».

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости