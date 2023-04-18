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Nordwind открывает рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу. Полеты будут выполняться с 30 апреля на самолетах Boeing 737-800.
Рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по пятницам – в 05.20, по воскресеньям – в 17.35. Прибытие – в 06.25 и 18.40 соответственно.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что в летнем сезоне Дагестан будет одним из самых популярных направлений полетов из Екатеринбурга. Туда запланировано до 11 рейсов в неделю.
Рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по пятницам – в 05.20, по воскресеньям – в 17.35. Прибытие – в 06.25 и 18.40 соответственно.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что в летнем сезоне Дагестан будет одним из самых популярных направлений полетов из Екатеринбурга. Туда запланировано до 11 рейсов в неделю.
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