Nordwind открывает рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу. Полеты будут выполняться с 30 апреля на самолетах Boeing 737-800.Рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по пятницам – в 05.20, по воскресеньям – в 17.35. Прибытие – в 06.25 и 18.40 соответственно.В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что в летнем сезоне Дагестан будет одним из самых популярных направлений полетов из Екатеринбурга. Туда запланировано до 11 рейсов в неделю.