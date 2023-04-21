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В издательском доме «Аргументы и факты» прошла презентация спецпроекта «Мир неравнодушных людей»
Общество
Фото: Аргументы и факты
В издательском доме «Аргументы и факты» состоялась презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и паблик-ток о благотворительности. От Свердловской области в проекте приняла участие АНО «Уральское фольклорное объединение Фолкъ-ТолкЪ».
«Мир неравнодушных людей» — мультимедийная просветительская платформа о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.
Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и факты».
Рассказать о проекте собрались представители 100 некоммерческих организаций, принимавших участие в проекте: эксперты НКО из Москвы были приглашены в исторический особняк на Мясницкую, 42, остальные подключались к эфиру онлайн. Запись эфира презентации и дискуссию о публичности НКО и медиаподдержке можно посмотреть здесь.
Открыл разговор генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков, он рассказал об истории возникновения проекта и выразил надежду, что таких проектов станет больше.
Директор благотворительного фонда Светлана Горбачева рассказала о том, в чем ключевая задача проекта и как строилась работа над ним.
Читатели, зайдя на сайт, могут подробно узнать о каждом проекте НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. О каждой некоммерческой организации создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.
Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов затронул тему важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора.
От Свердловской области в проекте «Мир неравнодушных людей» участвовала Автономная некоммерческая организация «Уральское фольклорное объединение Фолкъ-ТолкЪ».
Сюжет в проекте АНО«Уральское фольклорное объединение Фолкъ-ТолкЪ» по ссылке.
«Мир неравнодушных людей» — мультимедийная просветительская платформа о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.
Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и факты».
Рассказать о проекте собрались представители 100 некоммерческих организаций, принимавших участие в проекте: эксперты НКО из Москвы были приглашены в исторический особняк на Мясницкую, 42, остальные подключались к эфиру онлайн. Запись эфира презентации и дискуссию о публичности НКО и медиаподдержке можно посмотреть здесь.
Открыл разговор генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков, он рассказал об истории возникновения проекта и выразил надежду, что таких проектов станет больше.
«Большинство спецпроектов издательского дома "АиФ" социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы – важная миссия СМИ»,
– говорит Руслан Новиков.
Директор благотворительного фонда Светлана Горбачева рассказала о том, в чем ключевая задача проекта и как строилась работа над ним.
Читатели, зайдя на сайт, могут подробно узнать о каждом проекте НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. О каждой некоммерческой организации создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.
«"Мир неравнодушных людей" – один из проектов, где наша экспертиза сыграла свою роль. Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом деле нужно делать их громко, потому что как еще люди могут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране»,
– отметила Светлана Горбачева.
Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов затронул тему важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора.
«Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает»,
– рассказал Антон Долгов.
От Свердловской области в проекте «Мир неравнодушных людей» участвовала Автономная некоммерческая организация «Уральское фольклорное объединение Фолкъ-ТолкЪ».
«Наша цель – сохранение аутентичных народных традиций в современном мире. Мы хотим, чтобы уральцы заново открыли для себя прекрасные песни, танцы, костюм и сам дух традиционного горнозаводского Урала. Даже краткого прикосновения к настоящей народной культуре достаточно для того, чтобы проникнуться уважением к нашим предкам. Мы даём людям эту возможность – знать, любить и уважать свой народ, а значит самих себя»,
– говорит директор Уральского фольклорного объединения «Фолкъ-Толкъ» Сергей Антонов.
Сюжет в проекте АНО«Уральское фольклорное объединение Фолкъ-ТолкЪ» по ссылке.
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