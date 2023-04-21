В издательском доме «Аргументы и факты» прошла презентация спецпроекта «Мир неравнодушных людей»



Фото: Аргументы и факты





– говорит Руслан Новиков. «Большинство спецпроектов издательского дома "АиФ" социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы – важная миссия СМИ»,





– отметила Светлана Горбачева. «"Мир неравнодушных людей" – один из проектов, где наша экспертиза сыграла свою роль. Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом деле нужно делать их громко, потому что как еще люди могут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране»,



Фото: Аргументы и факты





– рассказал Антон Долгов. «Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает»,





– говорит директор Уральского фольклорного объединения «Фолкъ-Толкъ» Сергей Антонов. «Наша цель – сохранение аутентичных народных традиций в современном мире. Мы хотим, чтобы уральцы заново открыли для себя прекрасные песни, танцы, костюм и сам дух традиционного горнозаводского Урала. Даже краткого прикосновения к настоящей народной культуре достаточно для того, чтобы проникнуться уважением к нашим предкам. Мы даём людям эту возможность – знать, любить и уважать свой народ, а значит самих себя»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости