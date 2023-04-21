За выходные в Екатеринбурге автоинспекторы поймали 13 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 20 по 23 апреля автоинспекторы проводили рейд «Безопасная дорога». Подведены итоги рейда.К административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения привлечено девять водителей, в состоянии наркотического – один водитель. Также задержали трех пьяных водителей без прав.Помимо этого, 11 автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении четырех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также автоинспекторы задержали 18 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и шесть автолюбителей, лишенных права управления ТС.