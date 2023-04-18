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Свердловские зоозащитники могут получить грант на строительство вольеров для бездомных животных
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовал прием заявок на получение грантов на организацию деятельности приютов для бездомных животных. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 2,8 миллиона рублей.
Как рассказали в департаменте информполитики области, заявку могут подать социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. Опыт работы в сфере защиты животных у организаций должен составлять не менее года.
Средства гранта можно потратить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак.
Заявки на конкурс принимают до 23 мая. Информация о проведении отбора размещена на сайте департамента ветеринарии Свердловской области.
Как рассказали в департаменте информполитики области, заявку могут подать социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. Опыт работы в сфере защиты животных у организаций должен составлять не менее года.
Средства гранта можно потратить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак.
Заявки на конкурс принимают до 23 мая. Информация о проведении отбора размещена на сайте департамента ветеринарии Свердловской области.
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