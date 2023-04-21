В центре Екатеринбурга пройдет первая ночная репетиция парада Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ночь с 25 на 26 апреля в центре Екатеринбурга состоится репетиция парада Победы. В мэрии рассказали, какие улицы из-за этого будут перекрыты.С 20.00 до 04.00 будет ограничено движение по следующим улицам:- проспекту Ленина – от Пушкина до Хохрякова;- улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;- Бориса Ельцина – от 8 Марта – до дома № 10 на Бориса Ельцина;- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.Также запретят парковку на указанных участках улиц. С 20.00 25 апреля до 04:00 26 апреля нельзя будет припарковать машины на площади 1905 года.В таком же режиме пройдет тренировка в ночь с 28 на 29 апреля.