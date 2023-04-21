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В центре Екатеринбурга пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь с 25 на 26 апреля в центре Екатеринбурга состоится репетиция парада Победы. В мэрии рассказали, какие улицы из-за этого будут перекрыты.
С 20.00 до 04.00 будет ограничено движение по следующим улицам:
- проспекту Ленина – от Пушкина до Хохрякова;
- улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта – до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
Также запретят парковку на указанных участках улиц. С 20.00 25 апреля до 04:00 26 апреля нельзя будет припарковать машины на площади 1905 года.
В таком же режиме пройдет тренировка в ночь с 28 на 29 апреля.
С 20.00 до 04.00 будет ограничено движение по следующим улицам:
- проспекту Ленина – от Пушкина до Хохрякова;
- улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта – до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
Также запретят парковку на указанных участках улиц. С 20.00 25 апреля до 04:00 26 апреля нельзя будет припарковать машины на площади 1905 года.
В таком же режиме пройдет тренировка в ночь с 28 на 29 апреля.
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