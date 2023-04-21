В майские праздники в Екатеринбурге усилят контроль за вывозом мусора





– добавила Лекомцева. «Будем отслеживать чрезмерное скопление мусора на контейнерных площадках и при необходимости вывозить его чаще. Дополнительная техника для вывоза ТКО уже добавлена на маршруты, при необходимости будут задействованы резервные машины»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в предстоящие майские праздники усилят контроль за вывозом мусора. Сотрудники регоператора «Спецавтобаза» будут вести мониторинг по наполняемости контейнерных площадок.По словам начальника отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерины Лекомцевой, все специалисты уже перешли на усиленный режим работы.О переполненных контейнерах, дополнительном вывозе крупногабаритного мусора и нарушении графика вывоза местные жители могут сообщать через SMS или мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber по номеру 8 (912) 690-07-00.