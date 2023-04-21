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В майские праздники в Екатеринбурге усилят контроль за вывозом мусора
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в предстоящие майские праздники усилят контроль за вывозом мусора. Сотрудники регоператора «Спецавтобаза» будут вести мониторинг по наполняемости контейнерных площадок.
По словам начальника отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерины Лекомцевой, все специалисты уже перешли на усиленный режим работы.
О переполненных контейнерах, дополнительном вывозе крупногабаритного мусора и нарушении графика вывоза местные жители могут сообщать через SMS или мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber по номеру 8 (912) 690-07-00.
По словам начальника отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерины Лекомцевой, все специалисты уже перешли на усиленный режим работы.
«Будем отслеживать чрезмерное скопление мусора на контейнерных площадках и при необходимости вывозить его чаще. Дополнительная техника для вывоза ТКО уже добавлена на маршруты, при необходимости будут задействованы резервные машины»,
– добавила Лекомцева.
О переполненных контейнерах, дополнительном вывозе крупногабаритного мусора и нарушении графика вывоза местные жители могут сообщать через SMS или мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber по номеру 8 (912) 690-07-00.
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