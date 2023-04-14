Волонтеры «Экодозора» высадили 700 саженцев в Южном лесопарке Екатеринбурга





– объяснили активисты. «В таких местах посадки необходимы, чтобы восстановить лесной подрост, способный со временем встать на смену зрелым деревьям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтеры движения «Экодозор» высадили 400 сосен и 300 дубов в Южном лесопарке Екатеринбурга, где в 2021 году прошел низовой пожар. Огонь погубил там всю молодую поросль – остались лишь зрелые деревья.Об этом экодозоровцы рассказали в своем телеграм-канале.Саженцы сосны они выкопали под ЛЭП за поселком Полевой, где деревья должны были вырубить. А дубы сажали желудями.По сложившейся традиции волонтеры также придумали деревьям имена, которые они написали на табличках и воткнули рядом.