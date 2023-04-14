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Волонтеры «Экодозора» высадили 700 саженцев в Южном лесопарке Екатеринбурга
Общество
Скрин из видео: «Экодозор»
Волонтеры движения «Экодозор» высадили 400 сосен и 300 дубов в Южном лесопарке Екатеринбурга, где в 2021 году прошел низовой пожар. Огонь погубил там всю молодую поросль – остались лишь зрелые деревья.
Об этом экодозоровцы рассказали в своем телеграм-канале.
Саженцы сосны они выкопали под ЛЭП за поселком Полевой, где деревья должны были вырубить. А дубы сажали желудями.
По сложившейся традиции волонтеры также придумали деревьям имена, которые они написали на табличках и воткнули рядом.
Об этом экодозоровцы рассказали в своем телеграм-канале.
«В таких местах посадки необходимы, чтобы восстановить лесной подрост, способный со временем встать на смену зрелым деревьям»,
– объяснили активисты.
Саженцы сосны они выкопали под ЛЭП за поселком Полевой, где деревья должны были вырубить. А дубы сажали желудями.
По сложившейся традиции волонтеры также придумали деревьям имена, которые они написали на табличках и воткнули рядом.
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