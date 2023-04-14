Спектакль L.A.D. екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» получил специальную премию «Золотая маска»

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Спектакль L.A.D. Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета получил специальную премию жюри музыкального театра национальной театральной премии «Золотая маска».Спектакль L.A.D. стал совместным проектом театра «Урал Опера Балет», продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT. Музыкальным руководителем проекта выступил Алексей Гориболь – известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова. Постановщиками были четыре хореографа – Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский и Вячеслав Самодуров.Церемония награждения прошла накануне, 22 апреля, в Москве в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.На премию этого года, помимо Екатеринбургского театра оперы и балета претендовали Свердловский театр музыкальной комедии и Екатеринбургский театр кукол, сообщили в департаменте информационной политики региона.«Урал Опера Балет» был выдвинут сразу в восьми номинациях с постановкой L.A.D. Свердловский театр музкомедии со спектаклем «Маленькая серенада» был представлен в трех номинациях, а Екатеринбургский театр кукол – в шести номинациях со спектаклем «Гоголь. Триптих». В итоге «Золотую маску» получил спектакль L.A.D. «за талантливо воплощенную музыку Леонида Десятникова в хореографии».Кроме этого, постановки еще шести екатеринбургских театров попали в лонг-лист премии. В их числе «Мираж» «ТанцТеатра», «Магнит» Свердловского академического театра драмы, «Майя» танцевального театра «Фора», «Евгений Онегин» Екатеринбургского театра оперы и балета, «Римские элегии» Ельцин Центра, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Театра юного зрителя.Премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. В 2023 году номинантами премии стали 50 спектаклей из 17 городов России.