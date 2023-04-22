В свердловском селе Кадниково хотят сделать инклюзивный туристический маршрут





– приводят слова главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских в ДИПе. «В последнее время появился большой спрос на развитие услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в рамках тропы "Сысертская сотня" появится капиллярный маршрут с необходимыми условиями для инклюзивного туризма. Далее мы планируем тиражировать этот опыт и на другие туристические объекты нашей территории»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в селе Кадниково Сысертского городского округа в рамках тропы «Сысертская сотня» хотят сделать инклюзивный туристический маршрут «Экотропа Лисья» со специальным покрытием. Он должен будет появиться в августе 2023 года.Туристический маршрут для людей с особыми потребностями намерена оборудовать команда экокомплекса «Уральская пчёлка» при участии экспертов из ассоциации «Особые люди», сообщает департамент информационной политики региона.В рамках этого проекта для путешественников на колясках планируется установить специальный настил и деревянные мостки. Для незрячих будут установлены аудиостенды и информационные щиты со шрифтом Брайля, которые помогут им ориентироваться на местности.Кроме этого, для визуального и тактильного восприятия живой природы по ходу экотропы обещают разместить скульптуры представителей местной фауны, изготовленные из природных материалов, а также кормушки, дуплянки и скворечники.