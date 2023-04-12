Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге арестовали автомобиль иностранного производства
Общество
Фото: Владислав Постников
Иномарку жителя Екатеринбурга арестовали. Сделано это было судебными приставами за крупные долги, которые сделал и не торопился возвращать владелец машины.
Общая сумма долга за екатеринбуржцем составляет более 8 миллионов рублей, из них около половины — за неуплаченные налоги, — уточняет ГУФССП России по Свердловской области. Поскольку от мужчины уже не надеялись получить выплат, было решено наложить арест на его имущество. Сделать это оказалось тоже делом непростым. Свой автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» должник спрятал во дворе одного из домов на ВИЗе.
Екатеринбуржец ещё может выкупить своё имущество на колёсах. Но если он этого не сделает, машину выставят на торги, а выручку с её продажи направят на погашение долга. К слову, новая машина данной марки в России стоит около 7 миллионов, то есть, целиком долг её продажей не покроется.
Общая сумма долга за екатеринбуржцем составляет более 8 миллионов рублей, из них около половины — за неуплаченные налоги, — уточняет ГУФССП России по Свердловской области. Поскольку от мужчины уже не надеялись получить выплат, было решено наложить арест на его имущество. Сделать это оказалось тоже делом непростым. Свой автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» должник спрятал во дворе одного из домов на ВИЗе.
Екатеринбуржец ещё может выкупить своё имущество на колёсах. Но если он этого не сделает, машину выставят на торги, а выручку с её продажи направят на погашение долга. К слову, новая машина данной марки в России стоит около 7 миллионов, то есть, целиком долг её продажей не покроется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле
12 апреля 2023
12 апреля 2023
Иномарка прилегла на крышу на улице Качканара
17 апреля 2023
17 апреля 2023
Молодого жителя Верхотурья за пьяную езду лишили автомобиля
18 апреля 2023
18 апреля 2023