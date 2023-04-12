В Екатеринбурге арестовали автомобиль иностранного производства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Иномарку жителя Екатеринбурга арестовали. Сделано это было судебными приставами за крупные долги, которые сделал и не торопился возвращать владелец машины.Общая сумма долга за екатеринбуржцем составляет более 8 миллионов рублей, из них около половины — за неуплаченные налоги, — уточняет ГУФССП России по Свердловской области. Поскольку от мужчины уже не надеялись получить выплат, было решено наложить арест на его имущество. Сделать это оказалось тоже делом непростым. Свой автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» должник спрятал во дворе одного из домов на ВИЗе.Екатеринбуржец ещё может выкупить своё имущество на колёсах. Но если он этого не сделает, машину выставят на торги, а выручку с её продажи направят на погашение долга. К слову, новая машина данной марки в России стоит около 7 миллионов, то есть, целиком долг её продажей не покроется.