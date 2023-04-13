Автоинспекторы вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 20 по 23 апреля проводят рейд «Безопасная дорога», направленный на пресечение грубых нарушений ПДД.Сотрудники ГИБДД во время рейда будут ловить водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.