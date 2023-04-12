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В Екатеринбурге впервые пройдет Национальная выставка собак породы шелти
Общество
Фото: wikimedia.org
В субботу, 22 апреля, в Екатеринбурге впервые состоится крупнейшая в России ежегодная выставка собак породы шелти. Ранее Национальные выставки шетландских овчарок проводились только в Москве, но в этом году РКФ (Российская Кинологическая Федерация) удостоила такого права уральскую столицу.
Соревнования пройдут в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
Известно, что в выставке примут участие более 150 шелти со всей России. Соревноваться будут представители своей породы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Иркутска, Перми, Тюмени, Новосибирска, Омска и других городов.
Победитель получит звание Чемпиона национального клуба шелти. Судить собак будет международный эксперт-кинолог Зоя Сорокина из Минска.
Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет Всероссийская выставка собак, на которой будет представлено более 200 разных пород, также состоится Специализированная выставка собак пород колли длинношерстный и бордер-колли, в которой примут участие более 30 колли со всего Урала и соседних регионов.
Соревнования организует старейший кинологический центр Урала – «НОУ Екатеринбургский Спортивно-Технический Центр Служебного Собаководства ДОСААФ России», основанный в 1929 году.
Сбор участников и гостей начинается в 09.00.
В 10.00 пройдет праздничный парад «Шелти». Организаторы обещают живую музыку и зрелищное представление.
Соревнования пройдут в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
Известно, что в выставке примут участие более 150 шелти со всей России. Соревноваться будут представители своей породы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Иркутска, Перми, Тюмени, Новосибирска, Омска и других городов.
Победитель получит звание Чемпиона национального клуба шелти. Судить собак будет международный эксперт-кинолог Зоя Сорокина из Минска.
Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет Всероссийская выставка собак, на которой будет представлено более 200 разных пород, также состоится Специализированная выставка собак пород колли длинношерстный и бордер-колли, в которой примут участие более 30 колли со всего Урала и соседних регионов.
Соревнования организует старейший кинологический центр Урала – «НОУ Екатеринбургский Спортивно-Технический Центр Служебного Собаководства ДОСААФ России», основанный в 1929 году.
Сбор участников и гостей начинается в 09.00.
В 10.00 пройдет праздничный парад «Шелти». Организаторы обещают живую музыку и зрелищное представление.
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