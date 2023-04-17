Две школы в Екатеринбурге перед экзаменами закроют на капремонт





– заявил Михаил Ладейщиков. «При этом на время экзаменов и выпускных строители приостановят работы, школьникам дадут провести все праздники. Переживать не стоит»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Две школы в Екатеринбурге закрывают на капитальный ремонт до конца 2023 года. Речь идет о школе №140 на улице Решетникова, 10 и школе №63 на Крауля, 82а.Как пишет E1.RU со ссылкой на заместителя главы департамента образования Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, ремонт начнется в мае, а завершится в начале декабря. С 1 сентября детей временно переведут в другие школы.Учеников школы №140 распределят в школы: №159 – первый и второй классы; №109 – третий-пятый классы; №154 – шестой-одиннадцатые классы.Учеников школы №63 распределят в школы №163, №48, №121 и №171.