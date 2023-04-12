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Администрация Артемовского выплатит компенсацию пострадавшему от нападения собаки ребенку
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрацию Артемовского городского округа обязали выплатить компенсацию морального вреда ребенку, на которого напала собака.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что ребенок проходил возле здания аптеки на улице Дзержинского в поселке Красногвардейский, когда на него со спины напала собака, уронила его на землю, укусила за спину и за правую ногу, а также разорвала штаны. Когда мальчик пытался встать, собака укусила его еще и за правую руку.
В результате нападения животного ребенку были причинены телесные повреждения в виде укушенных ран левого предплечья и руки.
После проверки прокуратура направила в Артемовский городской суд исковое заявление о взыскании с администрации городского округа в пользу мальчика компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с администрации Артемовского 10 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что ребенок проходил возле здания аптеки на улице Дзержинского в поселке Красногвардейский, когда на него со спины напала собака, уронила его на землю, укусила за спину и за правую ногу, а также разорвала штаны. Когда мальчик пытался встать, собака укусила его еще и за правую руку.
В результате нападения животного ребенку были причинены телесные повреждения в виде укушенных ран левого предплечья и руки.
После проверки прокуратура направила в Артемовский городской суд исковое заявление о взыскании с администрации городского округа в пользу мальчика компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с администрации Артемовского 10 тысяч рублей.
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