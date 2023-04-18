В аэропорту Кольцово из-за тумана задержали пять рейсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов. Причиной послужили сложные метеоусловия, а именно туман.Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, задержаны вылеты пяти рейсов:- FV-6202 «Екатеринбург – Москва» авиакомпании «Россия». На рейс ожидается 78 пассажиров;- FV-6402 «Екатеринбург – Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия». (130 пассажиров);- DP340 «Екатеринбург – Сочи» авиакомпании «Победа» (175 пассажиров, восемь детей);- DP516 «Екатеринбург – Санкт-Петербург» авиакомпании «Победа» (190 пассажиров, 10 детей);- SU2817 «Екатеринбург – Минеральные Воды» авиакомпании «Аэрофлот» (154 пассажиров, 10 детей).Свердловская транспортная прокуратура осуществляет контроль за выполнением воздушных перевозок.