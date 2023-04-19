В Свердловской области расширили перечень категорий медиков, получающих соцподдержку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области расширили перечень категорий медицинских работников, получающих меры социальной поддержки. Дополнительно в список включили 780 человек.Речь идет о специалистах, оказывающих медпомощь, не входящую в программу обязательного медицинского страхования, по таким профилям заболеваний как психиатрия, фтизиатрия, ВИЧ. Также соцподдержку теперь сможет получить коллектив Территориального центра медицины катастроф. Соответствующее постановление приняли 20 апреля на заседании правительства.По словам губернатора Евгения Куйвашев, размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от категории медицинского работника. Выплаты устанавливаются с 1 января 2023 года. С медиками обещают произвести расчет за отработанное с начала года время.Средства будут выделяться из регионального бюджета. На эти цели планируют направить 95,5% миллиона рублей.Медики первичного звена, районных больниц и скорой медицинской помощи в Свердловской области четвертый месяц получают специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ с 1 января.