Более 200 литров крови сдали свердловчане в Национальный день донора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область присоединилась к всероссийской акции в Национальный день донора крови. Сегодня, 20 апреля, более 400 свердловчан сдали более 200 литров крови. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Национальный день донора в Областной детской клинической больнице прошел под девизом «Сдай кровь — подари жизнь». Наличие специализированного отделения на базе больницы позволяет своевременно проводить переливание крови нуждающимся пациентам. По словам заведующей отделением трансфузиологии ОДКБ Татьяны Глебовой, крайне необходимы компоненты крови пациентам Центра детской онкологии и гематологии. Также в Областном перинатальном центре регулярно проводятся операции женщинам с нарушениями гемостаза, требующие постоянного присутствия компонентов крови.Ежегодно в отделении трансфузиологии ОДКБ заготавливают 3650 литров цельной крови. Необходимые компоненты подбирают пациентам индивидуально.Праздничные мероприятия также поддержали студенты Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Они подарили донорам Областной станции переливания крови живую музыку – исполнили на флейте классические произведения. К общему делу присоединились волонтеры-медики Свердловского областного медицинского колледжа и активисты Российского Красного Креста.В Свердловской области проживают более 30 тысяч безвозмездных доноров крови и ее компонентов. Треть из них – в Екатеринбурге. Областная станция переливания крови каждый год благодаря им заготавливает более 50 тонн цельной донорской крови.