Улицы Степана Разина и Народной Воли перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улицам Степана Разина и Народной Воли. Ограничения будут действовать с мая по июнь.Как рассказали в мэрии, улицу Степана Разина – от Народной воли до дома №6 – перекроют с 1 мая по 15 июня. Движение транспорта организуют по улице Народной Воли.С 10 мая до 20 июня будет перекрыт участок Народной Воли – от Розы Люксембург до дома № 65. Объехать закрытый участок можно будет по улице Горького.Перекрытия связаны с реконструкцией улиц Степана Разина и Народной Воли.