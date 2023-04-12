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Улицы Степана Разина и Народной Воли перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улицам Степана Разина и Народной Воли. Ограничения будут действовать с мая по июнь.
Как рассказали в мэрии, улицу Степана Разина – от Народной воли до дома №6 – перекроют с 1 мая по 15 июня. Движение транспорта организуют по улице Народной Воли.
С 10 мая до 20 июня будет перекрыт участок Народной Воли – от Розы Люксембург до дома № 65. Объехать закрытый участок можно будет по улице Горького.
Перекрытия связаны с реконструкцией улиц Степана Разина и Народной Воли.
Как рассказали в мэрии, улицу Степана Разина – от Народной воли до дома №6 – перекроют с 1 мая по 15 июня. Движение транспорта организуют по улице Народной Воли.
С 10 мая до 20 июня будет перекрыт участок Народной Воли – от Розы Люксембург до дома № 65. Объехать закрытый участок можно будет по улице Горького.
Перекрытия связаны с реконструкцией улиц Степана Разина и Народной Воли.
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