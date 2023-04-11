Стартовал капремонт 30-километрового участка трассы Екатеринбург – Тюмень





– отметили в Уралуправтодоре. «На объекте задействовано более 60 человек и свыше 40 единиц различной техники: самосвалов, грейдеров, экскаваторов, погрузчиков, катков. Все работы ведутся без ограничений в движении»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовал капитальный ремонт участка трассы Екатеринбург – Тюмень от 261-го до 289-го километра. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».30-километровый участок трассы расширят с двух до четырех полос с разделением транспортных потоков металлическим барьерным ограждением. Также капитально отремонтируют искусственные сооружения, включая путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак и Тугулымка, девять водопропускных труб, четыре остановки общественного транспорта и два километра пешеходных дорожек.Кроме того, проект предусматривает установку шумозащитных экранов, обустройство площадки для стоянки автомобилей слева и справа от автодороги и возведение трех модульных надземных переходов возле населенных пунктов.На данном участке трассы обустроят пять разворотных петель: на 261-м километре (возле села Ошкуково), 264-м километре (возле деревни Журавлёва), 271-м километре (для жителей Тугулыма и Колобова), 278-м км (возле поселка Кармак) и 283-м километре (для жителей Гилёва и Мальцево).Государственные контракты на выполнение работ по капремонту заключены с подрядными организациями АО «ДЭП №33» и ООО «ДОРТЕХ». Обновленный участок трассы обещают ввести в эксплуатацию в 2024 году.Помимо этого, в скором времени начнется капитальный ремонт 12-километрового участка трассы возле Пышмы с расширением проезжей части до четырех полос и разделением транспортных потоков. Также ведутся подготовительные работы по строительству обходов Белоярского и Богдановича.