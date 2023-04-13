Госавтоинспекция выпустила для екатеринбуржцев предупреждение из-за дождя со снегом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурге призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дороге из-за дождя и мокрого снега.Водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время дождя и снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить ДТП.Автоинспекторы напоминают пешеходам, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.