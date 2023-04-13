Возрастное ограничение 18+
Госавтоинспекция выпустила для екатеринбуржцев предупреждение из-за дождя со снегом
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Госавтоинспекция Екатеринбурге призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дороге из-за дождя и мокрого снега.
Водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время дождя и снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
Автоинспекторы напоминают пешеходам, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.
Водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время дождя и снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
Автоинспекторы напоминают пешеходам, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
17 апреля 2023
17 апреля 2023
Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
13 апреля 2023
13 апреля 2023