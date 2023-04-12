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Для екатеринбуржцев в Родительский день запустят дополнительные автобусы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Родительский день, 25 апреля, для жителей Екатеринбурга ЕМУП «Гортрнас» запустит дополнительные автобусы до кладбищ. Обещают, что транспорт будет ездить с интервалом движения 18-20 минут.
Об этом сообщили в «Гортрансе».
Речь идет о маршрутах № 82 «Метро Ботаническая — Нижне-Исетское кладбище» и № 99 «Площадь 1 пятилетки — кладбище Окружное».
Автобус №82 едет по улицам Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко, а №99 движется по Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище.
Об этом сообщили в «Гортрансе».
Речь идет о маршрутах № 82 «Метро Ботаническая — Нижне-Исетское кладбище» и № 99 «Площадь 1 пятилетки — кладбище Окружное».
Автобус №82 едет по улицам Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко, а №99 движется по Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище.
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