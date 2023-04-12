Для екатеринбуржцев в Родительский день запустят дополнительные автобусы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Родительский день, 25 апреля, для жителей Екатеринбурга ЕМУП «Гортрнас» запустит дополнительные автобусы до кладбищ. Обещают, что транспорт будет ездить с интервалом движения 18-20 минут.Об этом сообщили в «Гортрансе».Речь идет о маршрутах № 82 «Метро Ботаническая — Нижне-Исетское кладбище» и № 99 «Площадь 1 пятилетки — кладбище Окружное».Автобус №82 едет по улицам Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко, а №99 движется по Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище.