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На общественную экспертизу по засыпанной реке Патрушихе собрали треть средств
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается сбор денег на проведение общественной экспертизы, которая должна дать оценку строительным работам, которые ведутся и планируются на берегах реки Патрушихи. Уже собрано 44 тысячи рублей из 120 тысяч, необходимых для оплаты работы экспертов.
Инициаторами проведения общественной экспертизы стали активные жители города, возмущённые тем, что речку в Преображенском парке засыпали даже до проведения общественных слушаний и Государственной экологической экспертизы (что, по сути, незаконно). Речка помешала застройщикам, которые ведут работы в Академическом районе города. Ведь они посчитали, что вместо Патрушихи в этом месте необходимы теннисные корты. И эти корты им, видимо, жизненно необходимы, раз работы по упрятыванию естественного русла реки в подземные трубы были проведены с такой поспешностью.
Как сообщается в телеграм-канале «Мирные жители», от застройщика не удаётся даже добиться итогов ГЭЭ. Её должны были провести 6-го апреля, но вот уже 2 недели результаты не обнародованы. В понедельник инициативная группа направила запрос с требованием предоставить материалы госэкспертизы. В случае, если застройщик отмолчится, добиваться обнародования этих материалов придётся через прокуратуру и суды.
Внести свою посильную финансовую помощь в проведении общественной экспертизы можно по ссылке.
Инициаторами проведения общественной экспертизы стали активные жители города, возмущённые тем, что речку в Преображенском парке засыпали даже до проведения общественных слушаний и Государственной экологической экспертизы (что, по сути, незаконно). Речка помешала застройщикам, которые ведут работы в Академическом районе города. Ведь они посчитали, что вместо Патрушихи в этом месте необходимы теннисные корты. И эти корты им, видимо, жизненно необходимы, раз работы по упрятыванию естественного русла реки в подземные трубы были проведены с такой поспешностью.
Как сообщается в телеграм-канале «Мирные жители», от застройщика не удаётся даже добиться итогов ГЭЭ. Её должны были провести 6-го апреля, но вот уже 2 недели результаты не обнародованы. В понедельник инициативная группа направила запрос с требованием предоставить материалы госэкспертизы. В случае, если застройщик отмолчится, добиваться обнародования этих материалов придётся через прокуратуру и суды.
Внести свою посильную финансовую помощь в проведении общественной экспертизы можно по ссылке.
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