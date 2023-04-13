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Смертность в Свердловской области в 1,6 раза превысила рождаемость
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В январе и феврале 2023 года в Свердловской области смертность в 1,6 раза превысила рождаемость. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
За первые два месяца этого года в регионе родились 6 133 малыша, умерли – 9 959 человек, в том числе 25 детей в возрасте до одного года. Естественная убыль населения составила 3 826 человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число умерших в начале 2023 года сократилось на 12,2%, а число родившихся – на 4,7%.
Кроме того, количество разводов по-прежнему превышает количество браков. За январь и февраль этого года в Свердловской области зафиксировано 2 801 брак и 3 170 разводов.
За первые два месяца этого года в регионе родились 6 133 малыша, умерли – 9 959 человек, в том числе 25 детей в возрасте до одного года. Естественная убыль населения составила 3 826 человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число умерших в начале 2023 года сократилось на 12,2%, а число родившихся – на 4,7%.
Кроме того, количество разводов по-прежнему превышает количество браков. За январь и февраль этого года в Свердловской области зафиксировано 2 801 брак и 3 170 разводов.
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