Сезон фонтанов откроется в Екатеринбурге 1 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге фонтаны начнут работать с 1 мая. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.Заработает 1 мая фонтан «Каменный цветок» на Площади труда. Также запустят фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника Александру Попову, в сквере за Театром оперы и балета и на бульваре Архитектора Малахова.Музыкальный фонтан в Историческом сквере запустят только ко Дню города – после обновления.