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Сезон фонтанов откроется в Екатеринбурге 1 мая
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге фонтаны начнут работать с 1 мая. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Заработает 1 мая фонтан «Каменный цветок» на Площади труда. Также запустят фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника Александру Попову, в сквере за Театром оперы и балета и на бульваре Архитектора Малахова.
Музыкальный фонтан в Историческом сквере запустят только ко Дню города – после обновления.
Заработает 1 мая фонтан «Каменный цветок» на Площади труда. Также запустят фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника Александру Попову, в сквере за Театром оперы и балета и на бульваре Архитектора Малахова.
Музыкальный фонтан в Историческом сквере запустят только ко Дню города – после обновления.
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