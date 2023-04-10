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В Екатеринбурге стартовал финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стартовал в Екатеринбурге. В заключительном этапе участвуют более 300 ребят из 72 регионов страны.
Заключительный этап олимпиады проходит в два тура: в первый включены задания по этимологии, морфологии, истории языка и нормам современного словообразования, а во втором туре участникам предстоит выполнить творческое задание. Оба тура длятся по четыре часа.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают право на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю. Свердловские школьники за победу или призовое место также получают премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей соответственно.
Педагоги, подготовившие призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады школьников, тоже получают денежные премии. Они также могут принять участие в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области среди работников системы образования в спецноминации «Олимпиадный успех».
Заключительный этап олимпиады проходит в два тура: в первый включены задания по этимологии, морфологии, истории языка и нормам современного словообразования, а во втором туре участникам предстоит выполнить творческое задание. Оба тура длятся по четыре часа.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают право на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю. Свердловские школьники за победу или призовое место также получают премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей соответственно.
Педагоги, подготовившие призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады школьников, тоже получают денежные премии. Они также могут принять участие в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области среди работников системы образования в спецноминации «Олимпиадный успех».
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