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В Екатеринбурге почти на два месяца перекроют улицу Мичурина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движения транспорта по улице Мичурина. Дорога будет перекрыта с 20 апреля до 10 июня.
Перекрытие связано с переустройством водопровода и канализации из-за строительства нового корпуса гимназии № 40 на улице Мичурина, 181.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с переустройством водопровода и канализации из-за строительства нового корпуса гимназии № 40 на улице Мичурина, 181.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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