В Екатеринбурге почти на два месяца перекроют улицу Мичурина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движения транспорта по улице Мичурина. Дорога будет перекрыта с 20 апреля до 10 июня.Перекрытие связано с переустройством водопровода и канализации из-за строительства нового корпуса гимназии № 40 на улице Мичурина, 181.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.