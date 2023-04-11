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В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 489 человек
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным на 17 апреля, зарегистрировано 489 пострадавших от укусов клещей. Это на 6% выше среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших – 144 ребенка.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксировали в 48 муниципалитетах. Наибольшее число пострадавших – в Екатеринбурге (163 человека), Каменске-Уральском (58), Первоуральске (16), Нижнем Тагиле (15), Артемовском (13) и Ревде (11).
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован один человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – три человека, в том числе двое детей.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зафиксировали в 48 муниципалитетах. Наибольшее число пострадавших – в Екатеринбурге (163 человека), Каменске-Уральском (58), Первоуральске (16), Нижнем Тагиле (15), Артемовском (13) и Ревде (11).
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован один человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – три человека, в том числе двое детей.
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