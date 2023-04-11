Конференция «УГМК-ТЕХНО» дала зеленый свет предложениям молодого сотрудника «Уралмеханобра»

– отметил младший научный сотрудник отдела горной науки АО «Уралмеханобр» Анатолий Кульминский.

– Конференция «УГМК-ТЕХНО» в моей научной практике далеко не первая. Мне есть с чем сравнивать, ведь я в прошлом году окончил Горный университет и не раз принимал участие в подобных мероприятиях. Уровень организации «УГМК-ТЕХНО» очень высокий. На конференции было много молодых ученых из разных уголков страны, члены экспертных комиссий подобраны профессионально. Плюс ко всему опыт публичного выступления и общения с коллегами однозначно дал толчок для дальнейшего развития в профессиональной сфере,