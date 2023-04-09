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В столице Урала ищут нуждающуюся в медицинской помощи 34-летнюю женщину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В столице Урала ищут 34-летнюю Марию Климову. С 13 апреля 2023 года она не выходит на связь. Подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 168 сантиметров, плотного телосложения, с темно-русыми волосами и зелеными глазами. В день пропажи была одета в розовую куртку, бордовую футболку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак черного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 168 сантиметров, плотного телосложения, с темно-русыми волосами и зелеными глазами. В день пропажи была одета в розовую куртку, бордовую футболку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак черного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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