В столице Урала ищут нуждающуюся в медицинской помощи 34-летнюю женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала ищут 34-летнюю Марию Климову. С 13 апреля 2023 года она не выходит на связь. Подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Женщина ростом 168 сантиметров, плотного телосложения, с темно-русыми волосами и зелеными глазами. В день пропажи была одета в розовую куртку, бордовую футболку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак черного цвета.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.