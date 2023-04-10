В Екатеринбурге ученики школы №108 пожаловались на крыс в столовой





– ответил представитель школы. «Вы-то сами понимаете, что это бред? Как могут быть в школьной столовой крысы?»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге учащиеся гимназии №108 пожаловались на крыс в школьной столовой. В дирекции учебного заведения наличие грызунов отрицают.По данным портала Е1, персонал школы не признавал проблемы, пока дети не сфотографировали крыс и не отправили снимки в родительский чат. В гимназии изданию называли ситуацию «бредом».