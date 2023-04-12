Возрастное ограничение 18+
У 24 жителей Свердловской области подозревают корь
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области госпитализировали 24 человека с подозрением на корь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Медики осматривают контактных, а также ставят прививки тем, кто никогда не прививался или прививался неполностью.
Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено восемь случаев кори. Отмечается, что большинство из заболевших приехали из стран ближнего зарубежья и не имели прививок. Заявляется, что каждому оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
«Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с медработниками в каждом случае подозрения на корь незамедлительно разворачивают весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий»,
– заявили в региональном Роспотребнадзоре.
– заявили в региональном Роспотребнадзоре.
Медики осматривают контактных, а также ставят прививки тем, кто никогда не прививался или прививался неполностью.
Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено восемь случаев кори. Отмечается, что большинство из заболевших приехали из стран ближнего зарубежья и не имели прививок. Заявляется, что каждому оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге ребенок заболел корью
12 апреля 2023
12 апреля 2023
В Берёзовском у ребенка обнаружили корь
11 апреля 2023
11 апреля 2023