У 24 жителей Свердловской области подозревают корь

«Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с медработниками в каждом случае подозрения на корь незамедлительно разворачивают весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий»,



– заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области госпитализировали 24 человека с подозрением на корь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.Медики осматривают контактных, а также ставят прививки тем, кто никогда не прививался или прививался неполностью.Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено восемь случаев кори. Отмечается, что большинство из заболевших приехали из стран ближнего зарубежья и не имели прививок. Заявляется, что каждому оказывают медицинскую помощь в полном объеме.