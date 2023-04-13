Свердловчане в первом квартале часто выявляли в пищевой продукции доксициклин

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Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора провела оценку итогов исследований в первом квартале 2023 года продукции пищепрома на присутствие антибиотиков тетрациклиновой группы.Проверке подвергли 51 пробу, были проведены 206 исследований. В результате в 11 пробах (22 процента) испытания в лаборатории показали превышение содержания доксициклина (лекарство-антибиотик). Протоколы испытаний референтный центр направил заказчикам исследований для оперативного реагирования и обеспечения безопасности выпускаемой продукции.С помощью данного медикамента ветеринары проводят лечение крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней и выращиваемых в сельском хозяйстве птиц от болезней органов дыхания, а также колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллеза, гастроэнтероколита, мастита и прочих бактериальных инфекций.С мясом животных лекарство проходит в тело человека, приводя к различным негативным последствиям от аллергии до резистентности к антибиотикам.Из одиннадцати проб с выявленными нарушениями девять представляют собой продукцию птицеводства от крупного производителя из Пермского края. Кроме того, доксициклин нашли в образце пельменей, произведенных в Пермском крае, а также в свиных субпродуктах из Свердловской области.