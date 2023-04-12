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В Екатеринбурге на пять с половиной месяцев закроют участок улицы Бабушкина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 мая по 15 октября этого года должны будут перекрыть движение по улице Бабушкина. Это связано с запланированными работами по ремонту тепломагистрали.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Движение транспорта будет направлено по Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.
Отмечается, что несмотря на перекрытие будет организован подъезд к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Движение транспорта будет направлено по Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.
Отмечается, что несмотря на перекрытие будет организован подъезд к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.
«По завершению работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства»,
– добавили в мэрии.
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