В Екатеринбурге на пять с половиной месяцев закроют участок улицы Бабушкина





– добавили в мэрии. «По завершению работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 мая по 15 октября этого года должны будут перекрыть движение по улице Бабушкина. Это связано с запланированными работами по ремонту тепломагистрали.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Движение транспорта будет направлено по Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.Отмечается, что несмотря на перекрытие будет организован подъезд к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.