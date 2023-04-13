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В Свердловской области произошли плановые отключения телеканалов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 17 апреля, жители Свердловской области могли обнаружить, что у них перестали работать телеканалы. Это связано с запланированными техническими работами на телебашне.
Речь идет об эфирах цифровых программ пакетов РТРС- 1 и РТРС- 2
Отключения коснулись сразу населенных пунктов. В их числе оказались Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Артемовский, Асбест, Каменск-Уральский, Серов. Об этом было объявлено на сайте РТРС.
Отмечается, что некоторые работы могли быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. По этой причине некоторые жители региона могут столкнуться с отключениями телеканалов позже.
Речь идет об эфирах цифровых программ пакетов РТРС- 1 и РТРС- 2
Отключения коснулись сразу населенных пунктов. В их числе оказались Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Артемовский, Асбест, Каменск-Уральский, Серов. Об этом было объявлено на сайте РТРС.
Отмечается, что некоторые работы могли быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. По этой причине некоторые жители региона могут столкнуться с отключениями телеканалов позже.
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