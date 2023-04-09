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Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области

09.31 Понедельник, 17 апреля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о гололедице в начале недели в Свердловской области. По их прогнозам, в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Сегодня, 17 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Днем +3…+8°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем +5…+7°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.

Во вторник, 18 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, днем на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ночью -5…0°C. Днем +7…+12°C, на севере до +4°C. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днем +9…+11°C. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/сек.

В среду, 19 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -7…-2°C, днем +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.

В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -4…-2°C, днем +8…+10°C. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:11 В День Победы в Екатеринбурге хотят установить мобильный пункт для отбора на контрактную службу
16:53 Жительницу Верхнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской атрибутики
16:00 Оскар Кучер назвал «сатанизмом» арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге
14:46 Пожар площадью 156 квадратных метров произошел в Нижнем Тагиле
13:44 За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
12:58 Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
12:08 В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
11:00 В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
10:16 Ночью в столицу Урала из Иерусалима доставили Благодатный огонь
09:36 Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге
20:45 ФК «Урал» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате России по футболу
17:00 Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы
16:41 Пожар в Каменске-Уральском на Алюминиевой мог произойти из-за сварочных работ
16:11 В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
15:17 В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок
14:31 В следующем году противопожарный режим в Свердловской области может начаться раньше
13:39 В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста
12:30 Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз
12:02 В Свердловской области начал действовать противопожарный режим
11:05 На скончавшегося в патрульной машине жителя Нижнего Тагила хотели завести уголовное дело
10:06 В Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства
22:38 Второй подозреваемый в изнасилованиях воспитанников екатеринбургской спецшколы подросток задержан
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