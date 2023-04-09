Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о гололедице в начале недели в Свердловской области. По их прогнозам, в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя.
Сегодня, 17 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Днем +3…+8°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем +5…+7°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 18 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, днем на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ночью -5…0°C. Днем +7…+12°C, на севере до +4°C. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днем +9…+11°C. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/сек.
В среду, 19 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -7…-2°C, днем +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -4…-2°C, днем +8…+10°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 17 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Днем +3…+8°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем +5…+7°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 18 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, днем на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ночью -5…0°C. Днем +7…+12°C, на севере до +4°C. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днем +9…+11°C. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/сек.
В среду, 19 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -7…-2°C, днем +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -4…-2°C, днем +8…+10°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
К выходным в Свердловской области похолодает
13 апреля 2023
13 апреля 2023