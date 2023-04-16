В Екатеринбурге перекрывали движение из-за традиционного пасхального шествия

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала прошел традиционный Пасхальный крестный ход. Участники прошли по центральным улицам города в окружении правоохранителей.По данным корреспондента «Вечерних ведомостей», в пасхальном шествии участвовали порядка двух-трех тысяч человек.Напомним, что участники крестного хода шли от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови, в связи с чем улицы Куйбышева, 8 Марта, Царская и проспект Ленина были перекрыты для автомобилистов.