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В Екатеринбурге перекрывали движение из-за традиционного пасхального шествия
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала прошел традиционный Пасхальный крестный ход. Участники прошли по центральным улицам города в окружении правоохранителей.
По данным корреспондента «Вечерних ведомостей», в пасхальном шествии участвовали порядка двух-трех тысяч человек.
Напомним, что участники крестного хода шли от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови, в связи с чем улицы Куйбышева, 8 Марта, Царская и проспект Ленина были перекрыты для автомобилистов.
По данным корреспондента «Вечерних ведомостей», в пасхальном шествии участвовали порядка двух-трех тысяч человек.
Напомним, что участники крестного хода шли от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови, в связи с чем улицы Куйбышева, 8 Марта, Царская и проспект Ленина были перекрыты для автомобилистов.
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