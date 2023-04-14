Возрастное ограничение 18+
В День Победы в Екатеринбурге хотят установить мобильный пункт для отбора на контрактную службу
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В День Победы в центре Екатеринбурга хотят установить мобильный пункт для отбора на службу по контракту.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на офицера по тестированию военно-профессиональной ориентации Михаила Глухова. По его словам, ранее такой пункт разворачивали на 23 февраля возле парка Мяковского, теперь его намерены установить на 9 Мая.
Где именно его могут развернуть, пока неизвестно.
По словам Михаила Глухова, в таких пунктах проводят информационные беседы. Если человек оставит там свои данные, позже его могут пригласить на основной пункт отбора, где уже будут оформлять документы на контрактную службу.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на офицера по тестированию военно-профессиональной ориентации Михаила Глухова. По его словам, ранее такой пункт разворачивали на 23 февраля возле парка Мяковского, теперь его намерены установить на 9 Мая.
Где именно его могут развернуть, пока неизвестно.
По словам Михаила Глухова, в таких пунктах проводят информационные беседы. Если человек оставит там свои данные, позже его могут пригласить на основной пункт отбора, где уже будут оформлять документы на контрактную службу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Уралмаше ищут наглого воришку
14 апреля 2023
14 апреля 2023
Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы
15 апреля 2023
15 апреля 2023
Протекающая через Свердловскую область река погубила рыбака
10 апреля 2023
10 апреля 2023