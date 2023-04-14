В День Победы в Екатеринбурге хотят установить мобильный пункт для отбора на контрактную службу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В День Победы в центре Екатеринбурга хотят установить мобильный пункт для отбора на службу по контракту.Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на офицера по тестированию военно-профессиональной ориентации Михаила Глухова. По его словам, ранее такой пункт разворачивали на 23 февраля возле парка Мяковского, теперь его намерены установить на 9 Мая.Где именно его могут развернуть, пока неизвестно.По словам Михаила Глухова, в таких пунктах проводят информационные беседы. Если человек оставит там свои данные, позже его могут пригласить на основной пункт отбора, где уже будут оформлять документы на контрактную службу.