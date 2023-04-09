Жительницу Верхнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской атрибутики





– написано в документе. «Использование нацистской атрибутики, ровно как и символики, сходной с нацистской до степени смешения, – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура составила на жительницу Верхнего Тагила протокол по статье 20.3 КоАП – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций». Поводом послужили картинки на ее странице в соцсети «ВКонтакте».Как рассказала женщина «Вечерним ведомостям», ей позвонили и попросили приехать в прокуратуру Кировграда. На месте прокурор показал ей скриншоты из ее альбомов во «ВКонтакте» с изображением свастики.Сама жительница Верхнего Тагила в разговоре с нашим корреспондентом сказала, что не поддерживает нацизм, и объяснила, что она придерживается «древней русской веры», а свастика на картинке – древний символ. По этой причине с обвинением она не согласилась.В протоколе, фотографиями которого поделилась с нами обвиняемая, указано, что происхождение символов не имеет значение.