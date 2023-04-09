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В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала скончался Сергей Лазарев, бывший депутат Областной Думы, из команды первого губернатора Эдуарда Росселя. Он умер в возрасте 65 лет.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник.
По данным издания, Сергей Лазерев скончался после того, как ему прихватило сердце во время велопрогулки. В тот день был снегопад.
Лазарев возглавлял общественную приемную Эдуарда Росселя. В 2002 году он стал депутатом областной думы по списку партии «Единая Россия», а в 2009 написал заявление о выходе из партии. Позже он пробовал избираться в свердловский парламент от партии «Яблоко».
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник.
По данным издания, Сергей Лазерев скончался после того, как ему прихватило сердце во время велопрогулки. В тот день был снегопад.
Лазарев возглавлял общественную приемную Эдуарда Росселя. В 2002 году он стал депутатом областной думы по списку партии «Единая Россия», а в 2009 написал заявление о выходе из партии. Позже он пробовал избираться в свердловский парламент от партии «Яблоко».
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