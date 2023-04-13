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Наиболее щедро снег осыпал Верхотурье
Общество
Фото Андрея Гоголева
Итог прошедшим по Свердловской области снегопадам подвёл автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге». В вышедшей там сегодня «телеграме» собраны данные о снежном покрове в разных городах.
Судя по опубликованным данным, Екатеринбург снегом оказался несколько обделён. В уральской столице за сутки высота снежного покрова составила всего 4 сантиметра. Примерно столько же снег оказалось в Ирбите и Тавде. Ещё меньше снега в Висиме и Камышлове (по 2 сантиметра снежного покрова), а Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда и Сысерть и вовсе оказались обделены в этом отношении природой — там высота снежного покрова не превышала 1 сантиметр.
Вдвое больше, чем в Екатеринбурге, посыпало снежком Алапаевск. В нём наблюдатели намерили 8 сантиметров снежного покрова. Но щедрее всего присыпало Верхотурье, где слой снега доходил до 11-ти сантиметров.
Сегодня, несмотря на то, что погода к высоким плюсовым температурам не вернулась, солнце местами города пригрело. Из-за этого возникла новая опасность для их жителей: во многих местах на крышах домов образовались крупные сосульки, которые быстро отваливались под собственной тяжестью и летели вниз маленькими, но всё же способными причинить вред здоровью человека снарядами.
Судя по опубликованным данным, Екатеринбург снегом оказался несколько обделён. В уральской столице за сутки высота снежного покрова составила всего 4 сантиметра. Примерно столько же снег оказалось в Ирбите и Тавде. Ещё меньше снега в Висиме и Камышлове (по 2 сантиметра снежного покрова), а Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда и Сысерть и вовсе оказались обделены в этом отношении природой — там высота снежного покрова не превышала 1 сантиметр.
Вдвое больше, чем в Екатеринбурге, посыпало снежком Алапаевск. В нём наблюдатели намерили 8 сантиметров снежного покрова. Но щедрее всего присыпало Верхотурье, где слой снега доходил до 11-ти сантиметров.
Сегодня, несмотря на то, что погода к высоким плюсовым температурам не вернулась, солнце местами города пригрело. Из-за этого возникла новая опасность для их жителей: во многих местах на крышах домов образовались крупные сосульки, которые быстро отваливались под собственной тяжестью и летели вниз маленькими, но всё же способными причинить вред здоровью человека снарядами.
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Снег добрался и до Екатеринбурга
13 апреля 2023
13 апреля 2023