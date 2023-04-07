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Синоптики пообещали небольшое потепление в выходные в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в предстоящие праздничные выходные в Свердловской области станет немного теплее. Однако ночи в регионе обещают оставаться холодными.
В субботу, 15 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -12…-7°C, в горах до -16°C. Днем +2…+7°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-7°C, днем +4…+6°C. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 16 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-2°C, днем +3…+8°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-2°C, днем +5…+7°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 15 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -12…-7°C, в горах до -16°C. Днем +2…+7°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-7°C, днем +4…+6°C. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.
В воскресенье, 16 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-2°C, днем +3…+8°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-2°C, днем +5…+7°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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К выходным в Свердловской области похолодает
13 апреля 2023
13 апреля 2023