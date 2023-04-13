Художественный фильм «Русский крест» покажут в девяти кинотеатрах уральской столицы

«Русский крест» – полнометражный художественный фильм по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова (1966 – 2006), киновысказывание режиссера Эдуарда Боякова (основателя фестивалей «Золотая Маска», «Традиция», создателя театров «Практика», «Политеатр», художественого руководителя МХАТ им. Горького (2018 – 2021), художественного руководителя Нового театра).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В день Святой Пасхи, 16 апреля, в общественный прокат выйдет фильм «Русский крест», показ которого пройдет сразу в девяти кинотеатрах Екатеринбурга.Фильм покажет историю о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. После явления ему святого Георгия герой обретает веру и ставит перед собой задачу восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.Известно, что на создание картины его авторы получили благословение у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.В главных ролях снимались Михаил Пореченков («Ликвидация», «Белая гвардия», «Поддубный»); Полина Чернышова («Тихий Дон», «Легенда о Коловрате», «Красный призрак»); Юрий Кузнецов («Холодное лето 1953-го», «Улицы разбитых фонарей», «Остров»).Главным продюссером фильма выступил Игорь Кудряшкин. Продюсером – Вадим Горяинов («Стиляги», «Географ глобус пропил», «Поддубный»). Оператором – Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград», «Дуэлянт», «Легенда о Коловрате»).В кинокартине звучит музыка Тихона Хренникова-младшего и группы LAVRA (Варвара Котова, Сергей Калачев, Василий Поспелов).Фильм произведен кинокомпаниями «Глагол» и «Киноспутник» при поддержке «Фонда Русской Цивилизации «Светославъ». Кинопрокат организует компания «Атмосфера кино».Фильм рассчитан на широкую аудиторию и имеет возрастное ограничение 12+.