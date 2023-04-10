Активисты проведут субботник с экскурсией в Московском лесопарке уральской столицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Инициативная группа по защите краснокнижной флоры решила провести субботник в Московском лесопарке Екатеринбурга – на 12 километре Московского тракта. Он пройдет уже завтра, 15 апреля, точку сбора волонтеров определили у ТРЦ «МЕГА».Помимо непосредственно субботника организаторы обещают экскурсию с рассказом о животных и растениях лесопарка и чаепитие с пирогами.В отличие от прошло года, администрация Екатеринбурга отказала в вывозе мусора с субботника, ссылаясь на лесников, поэтому организаторы объявили сбор средств на транспортировку собранного мусора. Деньги просят перечислять на карту 5469 9802 1479 2232 (Елена Владимировна).Все средства, по словам организаторов, пойдут на оплату услуг «Спецавтобазы» по вывозу мусора.Экоактивисты уже который год борются за сохранение Московского лесопарка – областные власти вывели часть леса из зоны ООПТ (особо охраняемой природной территории) для строительства биатлонного центра, сейчас это решение пытаются оспорить.